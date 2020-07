Relance des activités économiques : La région de Saint-Louis bénéficie de plus de 105 millions FCFA du Programme d’Appui Sectoriel.

Après avoir sillonné l’ensemble des régions du Sénégal, le ministre de la Micro finance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, s'est rendue ce lundi 13 juillet 2020 à Saint-Louis, plus précisément dans le département de Podor, pour clôturer sa tournée nationale dans le cadre du programme d'appui sectoriel. À cette occasion, une enveloppe de 105 750 000 FCFA, dont un fonds de refinancement de 25 millions au profit des mutuelles isolées Adama Aissé (10 millions) et Propas (15 millions) et des subventions d'un montant de 80 millions 750 milles FCFA au profit des acteurs de l'économie sociale et solidaire a été dégagée pour la région de Saint-Louis.



Par ce geste, souligne Zahra Iyane Thiam, l’État du Sénégal marque toute sa solidarité et toute sa volonté à accompagner le tissu économique locale vers une reprise d’activité des acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau de chaque terroir.



Zahra Iyane Thiam qui procédait à la remise symbolique des financements et subventions, a incité les bénéficiaires à une bonne utilisation des fonds reçus afin de participer à la construction d’une croissance saine, durable et inclusive. Par la même occasion, elle leur a notifié qu'un comité de suivi est mise en place pour veiller à l'utilisation de ces fonds.



Zahra Iyane Thiam a toutefois déploré le retard dans l'octroi des financements et matériel à la mutuelle "Adama Aïssé" de Podor par le fonds d'impulsion de la Micro finance. À cet effet, la ministre a instruit le directeur du Fimf, Ndiambé Ndiaye, de prendre les dispositions nécessaires afin de venir en aide à ladite mutuelle.



Comme elle l'a fait partout où elle s'est rendue durant sa tournée démarrée le 12 juin passé, la ministre a exhorté la population de Saint-Louis au respect des mesures barrières édicté par l'organisation mondiale de la santé.



Pour rappel, ces montants sont issus des 800 millions de francs cfa dégagés pour la mise en œuvre de ce programme destinés à soutenir les acteurs de la région évoluant dans divers domaines d’activités pour leur permettre de supporter les charges afférentes au maintien ou la relance de leurs activités économiques.