Relance de l'industrie nationale : Les élus locaux optent pour l'adoption de la loi sur le contenu local

Au cours d'un déjeuner d’échanges et de partage à Dakar, sur les perspectives économiques du pays, les élus locaux ont plaidé pour l'adoption de la loi sur le contenu local. « Nous demandons l'adoption de cette loi pour mieux favoriser les entreprises sénégalaises à l'intérieur du pays », plaide Serigne Mboup, le président de l'union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal. Selon Abdoulaye Sow, le président de la chambre de commerce de Dakar, « il faudrait que les élus locaux arrivent

à fédérer leurs positions et parlent d'une seule voix et que l'administration centrale ait une écoute attentive afin d'arriver à régler les besoins des élus locaux ». Le nouveau président de la chambre de commerce de Dakar entend ainsi prendre son bâton de pèlerin afin de fédérer toutes les instances des chambres de commerce...