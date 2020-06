Relance de l'Aquaculture : Le Sénégal se fixe un objectif de 50.000 tonnes de production aquacole d'ici 2023 (ANA).

Dans le cadre d'une tournée dans le Sine-Saloum relative à l'accélération du programme de développement de l'aquaculture, la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Aquaculture, Dr Téning Sène, a fait part des efforts de l'Etat du Sénégal pour booster davantage ce secteur. " L’aquaculture est un secteur phare du Plan Sénégal Emergent avec comme objectif la production de 50 000 tonnes d’ici à 2023. Ce défi va donc occasionner la création d’emplois et le développement économique et social...", a-t-elle indiqué.



Ainsi, la délégation a visité l’écloserie de Fatick (semence de poisson), l'unité de fabrique d'aliments et la ferme des femmes de Ndiaye-Ndiaye composée de 5 étangs qui peuvent produire en 6 mois, en moyenne 6 tonnes. " Cette tournée d'une durée de 8 jours s'inscrit également dans la dynamique de relancer les activités post crise Covid 19, conformément aux instructions de S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, à travers le Programme de Résilience Économique et Sociale.



Les régions de Fatick, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Matam seront à l’honneur. Il s’agira de mener un vaste programme de valorisation avec l'empoissonnement des fermes de Missirah, Djirago, Sarré Diatta, Bona le pôle aquacole de Sédhiou, à Matam (Mbakhna et Belly Diallo), d'appuyer les femmes bénéficiaires du bassin de dégorgement de Katakalousse avec du matériel d'exploitation et d'améliorer la vulgarisation des activités du projet et pour sa pérennité...", a-t-elle laissé entendre.