Relance de DBF / Thiès : "Si cela ne dépendait que nous, la relance se ferait dès demain" (Mayacine Camara)

Soucieux de la situation actuelle des chemins de fer dans la ville du rail, le groupe "WhatsApp Allo présidence" a organisé un panel sur le thème : " La relance des chemins de fer". L'objectif est de rappeler au Président Macky Sall sa promesse électorale de relancer les chemins de fer dès le mois d'avril 2019.

Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop, du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, du maire de Thiès Talla Sylla, des syndicats des travailleurs, y compris les retraités.

Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire a, face à la presse, réitéré l'engagement du Président de la République dans la réhabilitation des chemins de fer. Selon lui, "ce n'est pas une question de date. Le plus important, c'est que le train puisse rouler dans la plus grande sécurité, pour l'intérêt de tous". Avant d'ajouter : "il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Mais, si cela ne dépendait que nous, la relance des chemins de fer se ferait dès demain".

Dans un court délai, annoncera-t-il, nous allons assister à la phase de relance de Dakar Bamako ferroviaire (Dbf). S'il n'y avait pas le chemin de fer, on l'aurait créé vu son impact économique et social", a martelé le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire.