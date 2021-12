Relance Besup Settal : Le président de la République donne tous les pouvoirs au ministre de l'urbanisme pour dégager la voie publique.

Le Chef de l'État a procédé à la relance de la journée Bessup Settal ce samedi 4 décembre 2021. Face aux élèves du lycée Malamine Camara, le président de la République a invité les citoyens de toute obédience à s'approprier cette initiative qui est un devoir civique.



"Il est donc heureux que cette journée mensuelle puisse reprendre sur toute l'étendue du territoire national. Elle doit être une journée de toutes et de tous, car c'est un engagement citoyen qui doit être une obligation de tous les citoyens. Le travail sera celui des citoyens. Mais l'État va mettre en place tous les moyens nécessaires pour accompagner les collectivités", annonce Macky Sall depuis le lycée Malamine Camara de la Patte d'Oie.



S'adressant au ministre du Cadre de Vie et de l'Urbanisme, le président galvanise Abdoulaye Saydou Sow dont il renforce les pouvoirs en terme de gestion du cadre de vie. "Il nous faut continuer ce travail de désencombrement. Il n'est pas acceptable que Dakar présente ce visage. Il n'est pas acceptable que Dakar donne ce visage hideux. Vous avez tout mon soutien et je vous donne tous les pouvoirs nécessaires pour dégager ces encombrements qui donne un visage non reluisant à notre capitale. Cette journée doit être pérennisée tous les mois. J'appelle les Asc, les jeunes, les hommes religieux, les badjen gokh, ... à un engagement pour avoir un cadre de vie sain", conclut le président de la République.