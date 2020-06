« Relâchement » à Dakar : Une réunion d'urgence convoquée ce vendredi par le Comité départemental de gestion des épidémies.

Parmi les cas détectés de Covid-19 au Sénégal, figure un regroupement de plus de la moitié à Dakar. L'annonce n’a visiblement pas provoqué l'émoi dans certaines localités de la capitale, où un relâchement dans l’observance des gestes barrières a été noté.



Des matches de foot sont organisés par les plus jeunes dans beaucoup de quartiers. Au même moment d'autres sont regroupés à la plage de Malibu à Guédiawaye, notamment.



Et les autorités sanitaires craignant «une augmentation» des cas d'infection à la Covid-19, après l'assouplissement des mesures restrictives, redoutent ces rassemblements au niveau des plages et des terrains de sport.



D'ailleurs, une réunion d'urgence est convoquée aujourd'hui par le Comité départemental de gestion des épidémies, pour tenter d'apporter une réponse coordonnée et prendre des mesures.



« Il sera question de discuter et prendre des mesures sur la situation du marché central, mais aussi sur les rassemblements au niveau des plages et des terrains de sport », informe Djiby Guissé, le chargé de communication du Comité départemental de gestion des épidémies, dans le le journal L'Observateur...