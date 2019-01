Rejet des parrainages et coalition avec Sonko et Bougane : Le Pur donne sa position

L’Opposition sénégalaise a ouvert un nouveau front et compte mener un combat ardu pour obtenir du gouvernement le retrait du parrainage comme condition de participation aux élections. Le parti de l’Unité et du Rassemblement se dit concerné par la démarche enclenchée par l’opposition, mais n’a pas encore arrêté de conduite à tenir. Pour Amadou Cissé venu ce matin retirer le procès verbal de dépôt de parrainages, le Pur en discutera en interne et donnera sa position. De la même manière, le PUR confirme avoir été approché par d’autres candidats dans une logique de former une coalition. Cependant, selon Amadou Cissé, ce pôle en gestation ne devrait voir le jour qu’après le premier tour de la présidentielle.