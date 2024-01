Rejet de la candidature de Sonko : Le LACOS décèle « des irrégularités du système de contrôle » et dénonce un hold up électoral !

La vérification du dossier du candidat Bassirou Diomaye Faye qui a conduit à le programmer au 2e tour des parrainages, a été une pilule difficile à avaler. Les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (LACOS) se disent étonnés de découvrir que la commission de contrôle des parrainages a fini par leur signifier que plus de 12.000 parrains ne figurent pas sur le fichier électoral. Lors d’un point de presse ce vendredi, ces alliés de Sonko ont donné la parole aux techniciens du LACOS qui ont, après leurs vérifications, donné des chiffres qu’ils ont d’ailleurs projetés. Mais les leaders ont un à un pris la parole. Habib Sy, Guy Marius Sagna, El Malick Ndiaye, Mamadou Lamine Dianté, Maïmouna Bousso, Dame Mbodj, tous se sont exprimés devant l’opinion.



Il s’est agi pour Guy Marius Sagna, de hausser le ton en s’adressant aux militants et souteneurs du projet de changement : « Nous assistons à un putsch électoral en téléchargement. Le conseil constitutionnel a raté une belle occasion d’exercer son devoir d’ingratitude en tranchant en faveur du peuple », lançait le député Guy Marius Sagna qui poursuit : « Nous soupçonnons une complicité du Conseil Constitutionnel qui veut éliminer et écarter Ousmane Sonko. » Pour El Malick Ndiaye, SG national à la communication de l’ex-Pastef et membre de LACOS, a lui, considéré que le conseil constitutionnel « devrait vérifier que le candidat Ousmane Sonko a apporté des documents montrant qu’il a bien déposé sa caution. »



Mais El Malick Ndiaye, en terminant ses propos rapportera le message du candidat Ousmane Sonko que les avocats lui ont transmis. Après la décision de justice à la cour suprême et le cas de sa candidature au conseil constitutionnel, Ousmane Sonko est plus que serein d’après ses lieutenants : « Il est souriant et confiant. Il confie à tous les patriotes d’être plus déterminés car, le combat ne fait que commencer… », a fini de renseigner El Malick Ndiaye.