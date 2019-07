Réinsertion sociale des détenus : L’Administration pénitentiaire pour un appui après et pendant leur incarcération

Malgré les efforts entrepris, force est de constater que l’Administration pénitentiaire est confrontée à un manque de moyens financiers, matériels et humains pour mieux préparer les détenus à la réinsertion sociale. Consciente de cette situation, l’administration pénitentiaire a organisé ce jour au centre médico-social du camp pénal de Dakar, un atelier sur la réinsertion sociale des détenus. Sous la présence des acteurs de la justice, le ministre de la justice représenté par son directeur de cabinet, Mr Souleymane Nasser Niane, cet atelier de sensibilisation et de partage sur la réinsertion sociale des détenus va permettre de sensibiliser et de partager des expériences entre acteurs sur la situation carcérale afin de déterminer des stratégies appropriées pour une meilleure préparation à la réinsertion sociale des détenus …