Réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales: Qui est le juge Sabassy Faye?

Le juge Sabassy Faye est natif de la commune de Sibassor( département de Kaolack). Fils d'un instituteur, le magistrat a grandi dans un environnement où le livre occupe une place centrale.



Son Papa feu "Monsieur Faye", pour les anciens camarades qui ont eu à faire leurs humanités à l'école " Bour" de Sibassor se rappellent encore de ce monsieur très appliqué et rompu à la tâche. À l'école élémentaire de Sibassor actuelle " École 1", il ne badinnait guère avec les retardataires et savait motiver ses élèves qui se distinguaient au tableau ou pendant les devoirs. Le magistrat a ainsi grandi dans ce milieu, entouré par ses frères et Sœurs, mais aussi par d'autres parents établis dans la commune.



Ainsi, après des années de service à Koungheul, Sabassy Faye a été nommé Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor. Il a été remplacé par le magistrat Mahamad Moustapha SARR, précédemment Juge au Tribunal d’instance Hors Classe de Dakar, qui a été nommé Président du Tribunal d’instance de Koungheul.



Selon les Koungheulois, le juge Faye est un homme ouvert, disponible et accessible. Il est le premier Président du tribunal de Koungheul a avoir résolu définitivement les problèmes liés aux audiences foraines.