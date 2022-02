Réhabilitation stades ades Demba Diop et Senghor : Le président Macky Sall met la pression sur la Fédé de foot et le ministre des Sports.

Le Chef de l’État exige « l'accélération du programme de réhabilitation et de construction des stades Léopold Sédar Senghor et Demba Diop », afin de pouvoir « offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement de qualité dans les localités du Pays ».



« Le Chef de l’État signale, au demeurant, la nécessité d’accélérer le programme de réhabilitation et de construction des stades (Léopold Sédar Senghor, Demba Diop), ainsi que l’aménagement de terrains de sport fonctionnels dans les quartiers, afin d’offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement de qualité dans les localités du Pays », lit-on dans le communiqué.



Si l’on en croit le président Sall, la Fédération sénégalaise de football doit accélérer la modernisation du football national (dans toutes ses catégories).



Macky Sall a, en outre, exhorté à asseoir, avec le secteur privé national, une économie autour du football, au regard de notre nouveau statut de Champion d’Afrique en titre. « Ce qui renforce l’image du Sénégal, de même que les opportunités et possibilités de partenariat », a-t-il ajouté.