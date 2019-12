Réhabilitation stade municipal de Yoff : Le chantier toujours au point mort ?

Le stade municipal de Yoff tarde à prendre forme. En réhabilitation depuis plusieurs années, ce coin réservé à la pratique du football ne recoit plus de monde depuis plusieurs années. Une énième visite ce mardi, sur les lieux, étroitement surveillés, permet de se rendre compte que le chantier est quasiment à l’arrêt. Pourtant de l’extérieur, au vu de la disposition des engins de construction et autres matériaux (Briques, sacs de ciment, béton, graviers...) l’on se croirait presque sur un chantier qui avance à vitesse grand V.

Mais, un rapide tour dans les alentours et à l’intérieur du bâtiment en « construction » permet de se rendre compte du calme implacable qui y règne.



Mis à part deux ou trois maçons qui tentent tant bien que mal de s’activer en bas des tribunes, précisément au niveau des escaliers, aucun autre bruit et ou une quelconque ambiance n’évoque un chantier grouillant d’ouvriers en pleine activité. Toutes choses qui font penser que le chantier ne bouge pas véritablement. Pour quelles raisons ?



Si le très contesté entrepreneur en charge des travaux, Mbaye Faye, a plusieurs fois livré son flot de justifications au gré de ses sorties médiatiques, son « Mystérieux » contremaître n’a pas souhaité se prononcer sur l’état du chantier. Déclinant toutes nos tentatives de le joindre, il (Le maitre du chantier) a préféré donner instruction à son second, discrètement, par voie téléphonique. Lui enjoignant de nous interdire toute prise d’images et ou tentatives d’interview des agents trouvés sur place. Une curieuse attitude qui démontre un certain manque de sérénité pour ne pas dire de transparence.



Avec un budget initial de 600 millions de FCFA, la réhabilitation du stade municipal de Yoff devait être bouclée depuis belle lurette. Sauf qu’au fil des années, les travaux n’avancent pas ou du moins semblent avancer à reculons. Après moult rebondissements, la pelouse de Yoff qui ne permet plus de recevoir un match de football, attend de retrouver sa verdure d’antan.



Près de quatre ans après le démarrage de ce chantier qui est devenu « interminable », l’entrepreneur Mbaye Faye et ses collaborateurs galèrent pour respecter le cahier des charges. Déjà en 2016, au mois décembre plus exactement, le ministre des sports, Matar Ba, qui avait effectué une visite de chantier, au stade de Yoff en compagnie du maire de la localité, Abdoulaye Diouf Sarr, se réjouissait d’avance d’avoir, la possibilité d’offrir une telle structure aux populations Yoffoises.



Il était à l’époque question d’ériger deux tribunes (500 places), d’installer une pelouse synthétique, et de rehausser le tout avec une piste d’athlétisme avait annoncé Diouf Sarr, devant le ministre Amadou Ba...