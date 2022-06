Réhabilitation du stade LSS : en tant qu’ancienne championne de karaté, Maïmouna Dièye, la maire de la Patte-d’Oie applaudit…

C’est sous sa casquette de grande sportive et de nouveau maire de la commune de la Patte-d’Oie que Maïmouna Dièye s’est réjouie de la réhabilition prochaine du stade Léopold Sédar Senghor.



À l’occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux, ce mardi, par Matar Ba, le ministre des sports, la maire de la localité a rappelé l’importance pour la jeunesse de disposer d’infrastructures modernes dans le cadre de leur formation et de leur socialisation. C’est dans ce sens qu’elle a souligné son passé de grande sportive et de championne de Karaté…