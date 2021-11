Réhabilitation des listes de « Yewwi » : l’administration territoriale très remontée contre les magistrats

Les listes de « Yewwi Askan Wi » et de la Grande Coalition Wallu Sénégal qui avaient été rejetées dans plusieurs départements ou communes, par les autorités administratives, obtiennent gain de cause après les recours déposés par les mandataires. C’est le cas depuis hier à Thiès et Diourbel ou encore à Mbour avec la liste de « La République des Valeurs » du ministre Thierno Alassane Sall et de Yewwi qui ont été réhabilitées. À Saint Louis, Matam, même scénario. Les cours d’appel respectives ont tranché en faveur de l’opposition. Suffisant pour mettre les autorités de l’administration territoriale dans tous leurs états.



Dakaractu qui a joint au téléphone, un Préfet en a eu la confirmation.



En effet, ce représentant de l’État dans une région, déplore le fait que les magistrats ont rendu leur jugement sans pour autant se fier aux raisons qui avaient déclenché le rejet des listes. En termes plus clairs, ils n’ont pas tenu compte des motivations antérieures pour rendre leur décision. Une situation qui risque de crisper les relations entre l’administration territoriale et les magistrats, d’autant plus que, indique notre interlocuteur, tous les refus étaient accompagnés de preuves irréfutables d’irrégularités. Tout un travail mis à la poubelle par les magistrats.