Réhabilitation des habitats et réintroduction de la faune : Le secteur privé et public nouent un partenariat

Le Sénégal a dévoilé sa volonté de réhabiliter les habitats et de réintroduire la faune. En marge d'un atelier portant sur la restitution de l'évaluation des programmes de restauration des habitats, de transfert et de gestion rapprochée de la faune au Sénégal, tenu ce vendredi, la direction des parcs nationaux a mis l'accent sur ses missions spécifiques. Elle a aussi fait focus sur la réserve de faune du Ferlo nord (Rffn) et réserve de faune de Gueumbeul (Rsfg). Aujourd'hui, face à la forte demande de l'habitat, le secteur privé sénégalais s'est manifesté. À cet effet, un partenariat public-privé a été noué entre le secteur privé et public pour ce qui est des aires protégées.