Réhabilitation des aéroports régionaux : Une enveloppe de 17 millards validée

Une enveloppe de 17 milliards de francs Cfa a été inscrite dans le budget 2019 du ministère des Transports aériens et du Déve- loppement des infrastructures aéroportuaires pour financer

les travaux de réhabilitation des aéroports régionaux qui seront lancés le 23 décembre à Saint-Louis (nord) par le chef de l’Etat, a appris l’APS mardi. Macky Sall va lancer à Saint- Louis le 23 décembre prochain le programme de réhabilitation des aéroports régionaux, a notamment annoncé la ministre des Transports aériens et du Développement des infrastruc- tures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck, lors de l’examen du budget de son département.

Les parlementaires ont adopté le budget du ministère qui a enregistré une hausse de 9,8 milliards de francs pour l’exercice 2019. Il a été arrêté à la somme de 19,4 milliards de francs, contre 9, 6 pour l’exercice budgétaire finissant. Une enveloppe de 17 milliards de francs est destinée au programme de réhabilitation des aéroports régionaux, a de son côté confirmé, Birima Mangara, ministre en charge du Budget lors des échanges avec les députés.

Ce programme de réhabilitation comporte plusieurs projets dont la mise aux normes de cinq aéroports régionaux (Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Touba, Tambacounda) pour sa première phase », a détaillé Maïmouna Ndour Seck. « Le choix a été fait en prenant en compte de l’éloignement et des potentialités économiques », a- t-elle expliqué, en liant le temps long mis dans sa mise en œuvre par l’importance des études préalablement menées pour doter le pays « d’aéroports dignes d’un pays émergent »