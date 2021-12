Réhabilitation de l’hôtel de ville de Dakar : La mairie a dépensé 857 millions sur fonds propres.

La maire de la ville de Dakar a procédé ce mercredi 29 décembre, à l'inauguration de l'hôtel de ville de Dakar réhabilité. Ce grand édifice a été retouché à plusieurs reprises par les maires qui se sont succédés.



Après 1 siècle de l'érection de son siège, la ville de Dakar a depensé 857 millions sur fonds propres pour réabiliter ce bâtiment classé patrimoine mondial de l’UNESCO.



La ville de Dakar dans son programme de développement urbain, a procédé à la réhabilitation de ce bâtiment centenaire. Tout a été respecté. Toutes les mesures ont été respectées : lutter contre le réchauffement climatique, et il y a eu plus de 500 jeunes qui ont travaillé dans ce chantier. Les normes de sécurité et toutes autres exigences pour sécuriser le bâtiment ont été respectées.



Un nouveau bâtiment annexe estimé à 292 millions qui abrite le cabinet du maire et d’autres services a été construit en face du port…