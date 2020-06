Réhabilitation de l'aérodrome de Kaolack : L'infrastructure va pouvoir accueillir des Avions de Transport Régional (ATR)... Les délais de voyage d'affaires seront également réduits.

La cérémonie de lancement des travaux de réfection de l'aérodrome de Kaolack, confiés aux Armées par le président de la République, a été paraphée ce matin par les autorités militaires de la zone numéro 3.



Ainsi, la piste connaitra un agrandissement dont la longueur passera de 1 600 m à 2 000 m et la largeur de 15 m à 30 m. Il sera également érigé un mur de clôture d'une longueur de 5 km.



Au terme des travaux prévus pour une durée de 6 mois, l'aérodrome de Kaolack pourra accueillir des aéronefs civils et militaires courants, en particulier de type ATR (Avions de transport régional).



L'infrastructure permettra également de réduire les délais de voyage (voyages d'affaires), de booster le tourisme et les visites religieuses etc...