Régulation du secteur de l’électricité : Mouhamadou Makhtar Cissé rappelle aux députés le rôle de la CRSE.

A sa sortie de séance plénière pour le vote du budget 2020 du ministère du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé a fait face à la presse pour apporter des précisions quant au rôle majeur que joue la commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE). Le ministre du Pétrole et des Energies qui a vu son projet, approuvé par la majorité parlementaire, fait savoir que son rôle numéro un, c’est d’apaiser les sénégalais, avec les vrais mots. Poursuivant, le ministre de préciser que l’organe de régulation du secteur date de 1998. Makhtar Cissé a voulu rappeler à quelques députés qui pestaient contre la non régulation du secteur que l’électricité est bien régulée tout comme les télécoms. Pour lui, c’était incontournable d’avoir un organe de régulation et de réformer le secteur car c’était une exigence des privés qui voulaient venir investir au Sénégal. Pour l’année 2019, la CRSE avait déterminé 488 milliards pour la Senelec dont 53% pour le combustible, 38% aux investissements et 9% pour les charges salariales. Ainsi, la Senelec, sur la base de ces calculs, en faisant toutes les facturations possibles sur 2019, arrive à un revenu de 386 milliards F CFA, soit un gap de 102 milliards. A cet effet, c’est l’organe de régulation qui se met au chevet de la Senelec et demande à l’Etat de payer une compensation pour continuer à supporter la facture d’électricité des ménages et des industrielles.