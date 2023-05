Régulation du Loyer : le ministère du commerce procède à l’installation de la commission de la CONAREL au niveau de Dakar

Le ministre du commerce, après avoir mis en place la CONAREL (la Commission Nationale de Régulation du Loyer des Locaux à Usage d’habitation), vient aujourd’hui de le matérialiser en installant sa commission au niveau de la région de Dakar.

La commission est composée de beaucoup de professionnels, dont des huissiers de justice, des experts immobiliers, des magistrats, des chefs de service régional de commerce, l’administration, les associations de bailleurs ainsi que des locataires…



Il s’agira pour la structure de veiller à l'application du dispositif de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation.

De manière spécifique, elle est chargée de tout, en proposant des mesures pratiques visant à renforcer la lutte contre les hausses illicites et les pratiques spéculatives au niveau du marché locatif ; contribuer à l'amélioration des dispositifs d'accompagnement relatifs à l'accès au logement ; assurer la coordination de l'activité des commissions régionales de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation; s'autosaisir sur toute questions entrant dans son domaine de compétence ; donner son avis sur tout projet de texte relatif au loyer des locaux à usage d'habitation …

Cet outil d'échanges, d’arbitrage et de discussion devra alors régler les contentieux entre bailleurs et locataires avec impartialité.

Selon, Momar Ndao, le président de la commission, la volonté de l’État est bien à saluer, mais il serait nécessaire pour eux aussi, d’avoir des locaux.

« Nous avons commencé à travailler dès le 1er Mars, et nous travaillons avec les moyens du ministère du commerce pour que l’on puisse faire face à ces demandes sociales extrêmement importantes », assure Momar Ndao qui compte poursuivre le travail en attendant de meilleures conditions de travail.