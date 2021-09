Régulation des prix sur le marché : « Le respect des prix doit être l’affaire de toute la population… » (Aminata A. Diatta , MC/PME)

Elle est descendue elle-même sur les grands marchés de la Région de Dakar pour effectuer des visités inopinées. Accompagnée par ces collaborateurs, Aminata Assome Diatta a pu constater de visu l’effectivité de cette décision gouvernementale concernant la fixation de certains prix de denrée de première nécessité.



Les commerçants de Rufisque, Pikine, Guédiawaye, Dakar ont pu échanger avec leur Ministre de tutelle sur les différents prix qui ont été fixés officiellement. « Il y a un niveau de respect des prix qui a été constaté sur le terrain. On a eu seulement à constater une infraction chez un boutiquier qui vendait un peu cher les dosettes d’huile et il y a eu contravention… Mais il faut un suivi et de la sensibilisation au niveau des populations. Le Ministère du Commerce travaille tout le temps sur le contrôle, donc il s’agit de redoubler d’effort et de poursuivre la sensibilisation. C’est pourquoi le week-end dernier on a convoqué les délégués de quartier pour que eux tous puissent participer au travail … Le respect des prix doit être l’affaire de toute la population… », dira-t-elle lors de cette tournée qui a eu lieu ce 13 septembre à Dakar.



Le MC/PME a aussi salué la collaboration de certains commerçants qui ont largement participé lors de cette opération en affichant un peu partout les prix qui ont été homologués…