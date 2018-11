Régulation de la presse en ligne : Ibrahima Lissa Faye prône la consolidation et la réglementation du secteur

Coïncidant avec le contexte des élections présidentielles, les 10 ans de pressAfrik, sont célébrés ce jeudi 29 novembre.

Il est question dans le panel qu'elle organise, de parler du statut et de la place de la femme dans les médias, mais aussi du modèle de la presse en ligne dans un contexte hostile et perturbé.

Le directeur de publication de pressAfrik, Ibrahima Lissa Faye, a voulu expliquer les enjeux et difficultés de la presse en ligne et trouver des mécanismes adaptés pour sa régulation.