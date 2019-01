Regroupement national des chauffeurs et transporteurs du Sénégal / Idy Kâ de Touba surclasse Dame Lô de Kaolack.

Les chauffeurs et transporteurs de Touba ont organisé jeudi, une grande cérémonie pour honorer Idy Kâ, nouvellement élu Président national du regroupement des chauffeurs et transporteurs du Sénégal. Jusque-là leader de la structure au niveau local, Idy a traversé un cap qui lui permet, dira-t-il, de mieux appréhender les difficultés de ses collaborateurs dans le secteur.

Face à la presse, le nouveau Président se réjouira d'avoir eu le soutien de beaucoup de ses camarades. Il citera entre autres quelques gros bonnets du milieu comme Serigne Sall, Modou Boye, Birane Seck, Karama qui lui ont été d'un appoint non négligeable.



Idy Kâ, qui a battu au vote Dame Lô de la région de Kaolack pour avoir obtenu les voix des 8 régions sur les 14 , se réservera le droit de s'entretenir, d'abord, avec le Khalife Général des Mourides, avant de décliner sa feuille de route. Il est investi d'un mandat de 4 ans et compte travailler avec toutes les sensibilités.