Regroupement des Lions : Une dizaine de joueurs, dont Sadio Mané et Edouard Mendy, à l'appel… Le groupe au complet ce mardi…

Comme annoncé par le sélectionneur national Aliou Cissé, le regroupement des Lions pour le match contre le Togo (01 septembre) ne sera pas de tout repos à cause des délais très courts dont ils disposent pour s’organiser en interne.



Un timing serré qui est le fait de la programmation de la trêve internationale qui est trop proche des matches internationaux au goût de la fédération sénégalaise de football qui s’en était ouverte à la FIFA sans succès.



Malgré cela, certains cadres de l’équipe dont Sadio Mané et Édouard Mendy qui ont joué avec leurs clubs le samedi matin, ont atterri à l’aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio dans la nuit du dimanche au lundi.



C’est le cas aussi de Nampalys Mendy qui a également déposé ses valises au Radisson Blu de Diamniadio de même que Sény Dieng, Joseph Lopy, Moustapaha Name, Mamadou Loum Ndiaye ou encore Pape Abou Cissé et Mountarou Baldé de Teungueth FC…



Le reste du groupe est attendu au cours de la journée de ce lundi, c’est le cas de la plupart des joueurs qui ont joué ce dimanche, notamment le Napolitain Kalidou Koulibaly ou encore le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Guèye.



Aliou Cissé devrait disposer de la totalité de ses lions le mardi, soit 24 h avant d’affronter le Togo à Thiès (18h00 Gmt.)