Regroupement des Lions : 11 joueurs de champ et un gardien présents au camp de base de l'hôtel Rhino de Saly

11 joueurs de champ et un gardien l'équipe nationale du Sénégal sont présents, pour le moment, à Saly (Mbour) en prévision des matches contre le Madagascar, samedi, puis le Mali, le mardi suivant.



Le premier groupe a découvert l’hôtel Rhino Resort, où il a installé son camp de base, pour débuter sa préparation. Ces Lions qui ont joué vendredi ou samedi avec leurs clubs sont déjà présents à l’hôtel, qui sert de Tanière. Il s'agit de Alfred Gomis, Lamine Gassama, Salif Sané, Pape Djibril Diaw, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye, Moussa Konaté, Santy Ngom, Sada Thioub, Mbaye Diagne et Pape Alioune Ndiaye.



Les autres joueurs qui ont joué dimanche sont attendus ce lundi soir, à l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Il s'agit de Idrissa Gana Guèye (Everton), Sadio Mané (Liverpool), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Mbaye Niang, Ismaïla Sarr (Rennes), Krépin Diatta (Bruges), Moussa Wagué (Barça), Kalidou koulibaly (Naples), entre autres. Ils prendront part, lundi 19 mars, au deuxième galop journalier. Ceux qui jouent ce lundi arriveront dans la soirée de demain mardi.



C’est de leur camp de base de l’hôtel Rhino de Saly que les Lions rallieront, ce lundi, le stade Lat Dior de Thiès pour y effectuer leur première séance d’entraînement, en vue du match de la 6ème et dernière journée de la CAN 2019.