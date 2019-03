Regroupement à Saly : 24 des 25 Lions convoqués sont présents, le gros de la troupe arrivé hier nuit, Alfred Ndiaye attendu ce mardi

La totalité de l'effectif, à l'exception de Alfred Ndiaye a, du reste, rejoint le camp de base de Saly. Le joueur de Malaga est attendu ce mardi. Il a joué un match de championnat avec son club, lundi (19h), contre Numancia.



Après un long week-end de championnat, 24 des 25 Lions convoqués pour le match contre Madagascar comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, samedi (19h Gmt), ont rejoint le lieu de regroupement. Une première vague de 12 joueurs est d’abord arrivée en fin de soirée dimanche.



Avant d’être complétée par 12 autres Lions, arrivés après la première séance d’entraînement, qui s’est tenue, lundi, au stade Lat-Dior de Thiès. Il s’agit de Youssouph Sabaly, Sadio Mané, Mbaye Diagne, Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly, Keita Baldé, Ismaila Sarr, Pape Abou Cissé, Krépin Diatta, Moussa Wagué, Édouard Mendy et Mbaye Niang, qui avaient joué la veille avec leurs clubs respectifs...