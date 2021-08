Règlement de comptes sanglant à Jaxaay : Fallou Mbaye, âgé de 21 ans, pourchassé puis tué à coups de couteau.

Ce vendredi 06 août 2021, vers 23 heures, Fallou Mbaye, âgé de 21 ans, a été pourchassé puis tué à cause d’une fille de 15 ans. Les faits se sont déroulés à l’unité 19 des Parcelles Assainies de Jaxaay.



Le meurtrier principal, B. Ndiaye, et son complice sont sous le coup d’un avis de recherche national. Selon les informations de nos confrères du journal « Libération », la police de Jaxaay recherche activement le nommé B. Ndiaye ainsi que son ami, un certain Bara. Tous les deux habitent à Malika.



Vendredi dernier, vers 23 heures, les policiers ont été informés qu’un jeune homme, pourchassé par un individu armé d’un couteau, avait réussi à rallier sa maison familiale sise aux Parcelles Assainies de Jaxaay. Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont découvert, dans une chambre, le corps sans vie de Fallou Mbaye, âge 21 ans.



Selon les premiers constats, il a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du ventre et du cou. L’enquête ouverte a établi que c’est suite à une altercation avec N. F. Thiam, âgée de 15 ans, que Fallou Mbaye a été attaqué avec un couteau par le copain de cette dernière, en l’occurrence B. Ndiaye qui était en compagnie de son ami.



À l’origine de l’altercation, N. F. Thiam a été placée en garde à vue pour nécessité de l’enquête. C’est d’ailleurs elle qui a conduit les policiers chez B. Ndiaye. Mais ce dernier, parti de chez lui à bord d’un scooter, a pris la fuite tout comme son ami et complice...