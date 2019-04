Région de Tambacounda / Grippe Équine : La maladie emporte une centaine d’ânes

Après les régions de Louga et de Kaolack, c’est au tour de la région de Tambacounda de signaler la présence de l’épidémie de la grippe équine. Le chef du service régional de l’Élevage de Tambacounda a confirmé l’apparition de l’épidémie de grippe des équidés dans les départements de Tambacounda et Koumpentoum. Le Docteur Ousmane Fall interrogé, assure que des prélèvements et analyses effectués s’avèrent positifs. Et que 91 sujets sont déjà morts de cette maladie dans ces deux départements de la région de Tamba. Le Dr Fall dira que les agents sont sur le terrain en train de faire en sorte que l’épidémie ne se propage pas.