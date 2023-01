Région de Kaolack : Les sections de l'Afp exigent un candidat en 2024 et invalident la candidature du Président Macky Sall.

Les différentes sections des 3 départements de Kaolack (Guinguinéo, Nioro et Kaolack) se sont réunies à Keur Socé pour échanger sur la vie de leur parti et les perspectives politiques. À cette occasion, un appel a été fait à l'endroit des instances de l'Afp afin que cette formation politique puisse présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2024. Selon Mamadou Soukèye Ndiaye, il urge de se pencher sur " le destin de l'Afp qui est de conquérir et d'exercer le pouvoir, conformément aux idéaux de l'appel du 16 juin 1999 qui restent plus que jamais d'actualité". Pour sa part, l'ancien député-maire de Keur Madiabel, Aliou Kébé, a invalidé la candidature du Président Macky Sall qui, d'après lui, doit passer le témoin à son successeur au soir de l'élection présidentielle de 2024...