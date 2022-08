Refus de postuler pour les Hcct : La réponse de Moussa Taye au SEP de Benno.

Après le communiqué du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar sur le refus de l’inter coalition Wallu-Yewwi de participer aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, Taxawu Dakar, entité de Yewwi, sort du bois pour répondre à la coalition présidentielle. C’est Moussa Taye, membre actif de Taxawu Sénégal qui donne ses arguments et défend sa coalition.



« Cette sortie de Benno, est l’exemple type d’une attitude insolente et méprisante. Mais rien de surprenant pour des esprits saugrenus et rabougris qui manquent d’élégance et rivalisent d’arrogance à longueur de temps », a soutenu le membre de Yewwi Askan Wi qui estime que ce communiqué dans le fond comme dans la forme n’honore pas la démocratie.



« La vérité, la seule sortie des urnes aux lendemains des élections législatives, est que Benno a subi une raclée mémorable. Ce n’est point par des élections indirectes qu’elle pourra se relever », a encore argué l’opposant considérant opportune de laisser la coalition présidentielle se consoler avec une victoire aux élections du Hcct. Une victoire, selon Moussa Taye qui sera obtenue sous une indifférence totale. Ce qui est, selon lui, une autre forme de défaite.