Refus de participer au dialogue national, Me El hadj Diouf taxe Ousmane Sonko de bébé politique : "C'est un ignorant politique ! Il est impoli, il ne fait que mentir"

Me El Hadj Diouf n’a pas raté le leader du Pastef Ousmane Sonko, le traitant de « bébé politique » et d’ignorant politique. Pour cause, le député du peuple estime que Sonko, en refusant de prendre part au dialogue national, démontre une fois de plus son manque de culture politique. « Comme il est impoli, comme il est mal éduqué, comme il est mal élevé et méchant, comme c’est un voleur et un menteur, lui ne voit pas d’un bon œil l’organisation du dialogue. Il ne veut que du malheur… », a fulminé Me Diouf contre Sonko.