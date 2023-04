Refus de l’invitation du chef de l’État à la cérémonie de fête d’indépendance : Abdou Mbow tance les leaders de Yewwi et invite à cultiver le commun vouloir vivre-ensemble

Le député et président de la commission des lois et de la décentralisation à la 14e législature a manifesté son regret après avoir appris que certains membres de l'opposition ont refusé de répondre à l'appel du Président de la République, chef des armées, pour assister à la cérémonie commémorative de notre accession à la souveraineté nationale.

« Cette attitude d'une partie de l'opposition est regrettable et déplorable parce qu'elle s'attaque à tous les symboles de notre commun vouloir vivre ensemble, de notre nation et de la République », dira le parlementaire qui n’arrive pas à trouver l’explication qui saurait justifier ces convenances républicaines piétinées sur la base de calculs politiques partisans, des rancunes personnelles.

Abdou Mbow d’ajouter que tout sénégalais a intérêt à mettre la République au dessus des querelles partisanes et de nos intérêts. « Nous avons tous et chacun en ce qui le concerne l'obligation de mettre notre nation à l'abri du jeu politicien pour qu'elle puisse survivre à toutes les générations à venir et pour que notre système démocratique se consolide en dépit des alternances démocratiques et des changements de régime. »



Les regrets, c’est aussi de vivre cette histoire dont on retiendra que l'opposition a fait le choix antirépublicain au moment où les forces de defense et de sécurité, les corps constitués, les Associations, les jeunes, les retraités, les sportifs et les élèves sont tous mobilisés pour célébrer notre nation ...