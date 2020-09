Refus de l’Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire : le groupe des libéraux n’en démord pas et saisit l’ensemble des députés

Le Bureau de l’Assemblée Nationale a rejeté la demande du groupe parlementaire liberté et démocratie de convoquer une session extraordinaire de l’Institution, où il s’agira d’auditionner les ministres et responsables concernés par les inondations et le Programme Décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI). Le Groupe parlementaire qui donne l’information, informe d’ailleurs que la mission d’information sur le problème des inondations, décidé par ledit bureau, lors de sa réunion extraordinaire tenue le mardi 16 septembre 2020 n’exclut nullement la pertinence et la nécessité pour l’Assemblée Nationale de convoquer une session extraordinaire. Et ainsi d’organiser des séances d’audition publiques qui constituent le meilleur moyen pour les députés de s’informer dans l’immédiat et aux populations de se faire une idée sur la gestion des inondations et du plan décennal qui fait l’objet de vives polémiques.

Le groupe parlementaire liberté et démocratie de faire constater à l’opinion que le bureau de l’Assemblée Nationale ne souhaite ni le contrôle de l’action du gouvernement ni la transparence dans la gestion des finances publiques. Convaincu que le meilleur moyen d’avoir des informations auprès des ministres concernés par la gestion des inondations pour atténuer la polémique autour de l’argent dépensé dans le cadre du plan décennal et d’informer le peuple souverain est l’organisation des séances d’audition en plénière retransmise en direct à travers les médias, les libéraux se font le devoir de saisir l’ensemble des députés de tout bord (majorité, opposition et non-inscrits). Ceci pour une convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire conformément aux dispositions de l’article 81 de la constitution et l’article 05 du règlement intérieur de l’assemblée dans les meilleurs délais pour faire jouer à l’institution parlementaire pleinement sa mission de contrôle.