Refus d'autorisation de manifestations / Guy Marius Sagna dénonce : « Le préfet de Dakar a choisi d'imposer une loi du silence à nos frères Guinéens... »

L’activiste, membre du mouvement « France dégage » et du FRAPP, Guy Marius Sagna, s’est engagé dans une autre bataille. Cette fois-ci il s’est aligné du côté de ses frères Guinéens vivant sur le territoire Sénégalais. Ces derniers décidés à manifester contre ce qu’ils estiment être une forfaiture du président Alpha Condé qui vise un troisième mandat, se sont systématiquement heurtés au silence pour ne pas dire au refus du préfet de Dakar. Une situation jugée scandaleuse par Guy Marius : «Le préfet de Dakar à cinq ou six reprises a choisi d’imposer une loi du silence à nos frères et sœurs de la Guinée. Nous Sénégalais et sénégalaises, nous avons pris la décision de leur donner la parole. Nous sommes extrêmement choqués, extrêmement scandalisés d’entendre dire que c’est un africain né au Sénégal qui a dit à d’autres africains nés en Guinée : Ecoutez vous n’êtes pas ici chez vous, vous n’aurez pas d’autorisation. Ecoutez, comme Alpha Condé vous interdit de manifester, le droit que vous n’avez pas en Guinée, vous ne l’aurez pas au Sénégal. Nous dénonçons vigoureusement la posture du préfet de Dakar», fulminera-t-il…