Réformes judiciaires : La PASCIJ rencontre les candidats à l’élection Présidentielle

La plateforme des Acteurs de la Société Civile pour l’Indépendance de la Justice (PASCIJ) va rencontrer les candidats à l’élection Présidentielle.

L’objectif de ces rencontres, communique la plateforme « est de partager le projet de réformes judiciaires et de recueillir l’engagement de chaque candidat à mettre en œuvre s’il bénéficie de la confiance des Sénégalais à l’issue de la consultation électorale ». Cette activité précise la PASCIJ entre dans le cadre « de ses activités de sensibilisation et de plaidoyer pour un système judiciaire indépendant, équitable, libre et au dessus de tout soupçon ».

Les réformes judiciaires à discuter selon la même source, « résultent des conclusions d’un cadre de réflexion regroupant des professionnels de la justice, des universitaires et représentants d’organisations de la société civile ». Ces réformes conclut elle « visent à réaliser le rééquilibrage des pouvoirs par la limitation de l’immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire qui discrédite nos institutions et menace gravement notre démocratie en construction »