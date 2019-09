Réformes économiques : « Le gouvernement doit revoir les contrats spéciaux qui augmentent la masse salariale… » (Massogui Sylla)

Les efforts de réformes déployés par le Sénégal dans le cadre du PSE ont contribué à accélérer la croissance tout en préservant la stabilité économique. C’est la conviction en tout cas de Massogui Sylla, membre de la jeunesse de l’Alliance pour la République. Alors que le Gouvernement a entamé une réforme tendant à réduire le train de vie de l’État, avec d'ores et déjà des restrictions sur les lignes téléphoniques des agents de l’État, il a prôné des réformes beaucoup plus approfondies, et suggéré au gouvernement de revoir les contrats spéciaux qui augmentent la masse salariale (des retraités maintenus dans l’administration qui touchent des salaires très élevés).

« Il convient maintenant de consolider la forte croissance enregistrée par le Sénégal et en continuant d’opérer des réformes structurelles et en attirant des investissements privés afin de pérenniser une croissance élevée », fera-t-il savoir.

Malgré tout, indiquera le jeune économiste, le gouvernement reste déterminé à atteindre les objectifs budgétaires du programme ISPE ( instrument de soutien à la politique économique) à moyen terme, une augmentation des recettes, grâce à une amélioration de l’administration et à une réduction des dépenses ( ligne téléphonique, les voyages en business classe, achat des voitures, suppressions d’agences, réduction du train de vie de l’État...) , un accroissement de l’efficience de l’investissement public et une réforme des prix de l’énergie créeraient un espace qui permettrait de financer les besoins de développement du Sénégal de manière durable...