Réformes constitutionnelles, dialogue du 28 Mai : Benno Dagana applaudit

Les Maires, le Président du Conseil Départemental et les Responsables politiques de la Coalition « Benno Bokk Yaakaar » des onze communes du Département de Dagana se sont réunis pour se prononcer sur la situation politique nationale marquée par l’appel au dialogue national, la formation du Gouvernement et les réformes constitutionnelles engagées par le Président de la République, et sur les perspectives de développement économique et social du Département de Dagana.



Aussi selon un communiqué reçu à notre rédaction, la Coalition « Benno Bokk Yaakaar » de Dagana salue l’initiative du Président Macky SALL de matérialiser dès le 28 mai 2019, son appel au dialogue national avec les acteurs politiques, les membres de la société civile et les forces vives de la Nation en vue de créer des consensus autour des enjeux de sécurité nationale et de stabilité de notre pays, de renforcer l’Etat de droit et le système électoral, et de poursuivre l’œuvre de construction nationale.

Sur le projet de réformes constitutionnelles adopté par l’AN hier, la coalition approuve et soutient sans réserve ces réformes dont la finalité est de satisfaire avec célérité les demandes des populations.

Abordant les questions liées à l’émergence économique et sociale du département de Dagana, les responsables de Benno Bokk Yaakaar demandent à Son Excellence Monsieur le Président de la République d’ériger en priorités, dans la nouvelle feuille de route du Premier Ministre, la réalisation de la boucle du riz pour un désenclavement intégral des communes de Mbane, Gnith, Ronkh et Diama, la réouverture de la SNTI, le dédommagement des villages de Diawar et de Kheune, la création d’emplois à travers le financement de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes et la prise en charge des urgences communautaires (santé, éducation).

S’agissant de la formation du gouvernement, la coalition apprécie positivement les changements apportés notamment le recentrage, le resserrement et le rajeunissement de l’équipe gouvernementale. Elle tient aussi à exprimer son témoignage de gratitude et de remerciements au Président de la République qui a usé de son pouvoir discrétionnaire en confiant à Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, un haut fonctionnaire natif du Walo, le très stratégique Ministère du Pétrole et des Energies.