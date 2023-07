Réformes constitutionnelles : Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly décèle des tares et annonce des amendements.

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly qui animait ce 19 juillet, une conférence de presse, a alerté sur les réformes constitutionnelles introduites à l’assemblée nationale. Après s’être félicité, de la position de ses collègues qui a amené au retrait des modifications qui avaient été prévues sur l’article 87 de la constitution, le parlementaire a invité les députés à la vigilance et à bloquer tout projet tendant à réformer la constitution à moins de 7 mois des élections. Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly a saisi l’occasion pour dénoncer des anomalies sur les réformes du code électoral, de la constitution et du code pénal. Il évoque la question des candidatures, le système de parrainage et les conditions de participation à la présidentielle. Il a dans la foulée annoncé des amendements lors de la prochaine plénière prévue ce jeudi 20 juillet à l’Assemblée nationale.