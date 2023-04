Réformes au sein du ministère de la justice : L’administration pénitentiaire érigée en direction générale, augmente ses services (décret)

C’est plus qu’un jeu de chaises musicales qui est opéré dans le ministère de la justice, l’administration pénitentiaire en particulier.

En effet, le décret présidentiel n° 2023-679 du 23 mars 2023 portant organisation du ministère de la justice prend en compte plusieurs innovations et dans plusieurs services y compris l’administration pénitentiaire qui devient la Direction générale de l'Administration pénitentiaire (DGAP). Elle aura comme principale mission d'assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Elle est chargée d'orienter et de coordonner l'activité de l'ensemble des directions et services pénitentiaires.

La direction générale de l’administration pénitentiaire sera dirigée par un directeur général nommé par décret parmi les agents de l’État de la hiérarchie A 1 ou assimilée avec une ancienneté de dix ans de service effectif dans l'administration publique. Il est assisté par un adjoint nommé également par décret. La Direction de l'Administration pénitentiaire qui regroupe 91 services répartis sur tout le territoire national, administre plus de 2000 agents tous grades confondus et gère une population carcérale de plus de douze-mille (12 000) détenus.



Dans cette direction générale en charge de la question des détenus, les grandes innovations sont : le Groupe d'Intervention pénitentiaire (GIP), le Fonds de Réinsertion sociale des détenus et le Centre pénitentiaire de formation industrielle. Ces services, pour répondre aux réformes au sein du ministère de la justice et pour également s'adapter au contexte de l’environnement judiciaire, sont rattachés à la direction générale de l’administration pénitentiaire.



Dautres innovations ont été actées, notamment la dénomination de la Direction de l'Éducation surveillée et de la Protection sociale qui devient une Direction de la Protection judiciaire et sociale (DPJS) et une nouvelle organisation des directions du ministère en divisions...