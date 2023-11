Réforme sur le statut des travailleurs : Le SYTJUST dans la rue ce mercredi

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décidé d’organiser une marche pacifique, ce mercredi 29 novembre, à partir de 11 heures, sur le boulevard du Général DEGAULLE (allées du Centenaire), de la Place de la Nation (ex Obélisque) au Rond-point de la RTS. Le syndicat informe avoir fait la déclaration auprès du préfet de Dakar lui manifestant son intention de faire cette activité pour dénoncer « le sabotage porté contre la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice et exiger du ministre de la Fonction publique l’harmonisation de sa position à celle du Garde de Sceaux, ministre de la justice pour faire cesser le préjudice subi, depuis cinq ans, par les travailleurs de la justice ».



Lors du vote de son budget à l’Assemblée nationale, le ministre de la fonction publique a souligné certains problèmes liés à la hiérarchisation sans la formation que les greffiers et les agents de l'État en service au ministère de la Justice veulent imposer. De plus, Gallo Bâ, s’est dit « étonné que que le syndicat soit en grève actuellement parce qu’il ont déposé un préavis de grève sur la base duquel, on les avait convoqués en réunion pour négocier, discuter avec eux sur le sujet, sur le seul point qui leur tient particulièrement à coeur et qui concerne ce classement des greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2 ».



Cheikh S. FALL