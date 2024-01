Réforme pour la performance de la fonction publique : L'Institut National du Service Public sénégalais s'inspire du modèle Français

Dans la perspective de renforcer les liens de coopération dans le domaine de l’administration et de la fonction publique, les acteurs du ministère de la fonction publique du Sénégal et ceux de la République française se sont réunis pour échanger sur des pratiques innovantes et l'approche méthodologique des meilleures pratiques en matière de réforme administrative.

Selon la secrétaire générale du ministère de la fonction publique du Sénégal, Mme Thioro Sall, il a aussi été question d’intégrer un grand projet qui porte sur une mutation de l’administration d’où le nouveau droit de la fonction publique qui est en gestation. Un échange qui tire profit du modèle français.

« En échangeant sur ces différentes pratiques, nous essayerons de mettre en avant ce projet tous en nous basant sur l’expertise française qui est quand même une référence en matière de réforme administrative », a-t-elle soutenu.

De sa part, le chef de département de la coopération internationale de la DGAFP Fostine Bentaseny a bien apprécié la volonté et l’engagement de ces acteurs sénégalais. Selon elle, les problématiques sont communes et chacune des deux nations en tire bénéfice.

« On doit faire évoluer nos fonctions publiques, on doit se transformer, on fait face à des défis majeurs : le défi de la transformation numérique, le défi écologique, le défi démographique et il faut que nos fonctions publiques s’adaptent continuellement » assure Bentaseny.

Cette dernière en a aussi profité pour magnifier le nouveau système d’information des ressources humaines de la fonction publique sénégalaise qu’elle a jugé beaucoup plus performant et plus unifié que celui de la France.