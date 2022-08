Réforme du système éducatif : L’ordonnance prescrite par le Chef de l’État.

C’est à l’occasion du concours général édition 2022, en présence des ministres en charge de l’éducation et de l’emploi que le président de la République a évoqué la pertinence de la réforme du système éducatif.



Selon le président, « elle pose une double problématique : le contenu des enseignements et la façon d’enseigner ou la pédagogie inversée ».



Toutefois, il note que « les interrogations ne manquent pas sur l’enseignement. Elles méritent réflexion et réponse. Le curriculum scolaire doit aider nos élèves à vivre leur temps, affronter les réalités d’un monde en mutation continue en restant ancrés dans nos valeurs culturelles, civilisationnelles et ouvert aux apports positifs de l’extérieur. Il doit inculquer aux apprenants le savoir-faire et le savoir-être qui les préparent à la vie d’adulte... »