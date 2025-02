Réforme du mouvement navétane : Le SIEPJS condamne les attaques du président de l’ONCAV contre leur collègue

La réforme du mouvement navétane, initiée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a pris une autre tournure. Lors des travaux thématiques tenus le jeudi 20 février, l’Inspecteur Guéladio Ba, Chef du Service régional des Sports de Kolda et membre du Comité directeur du Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports (SIEPJS), a été la cible d’attaques personnelles et de violences verbales de la part d’Amadou Kane, président de l’Office National des Centres d’Animation et de Vacances (ONCAV), martèle fermement l’organisation dans un communiqué publié vendredi dernier.





Selon le SIEPJS, l’Inspecteur Guéladio Ba, mandaté par le syndicat pour représenter dignement sa corporation lors de cette concertation, a été pris à partie par Amadou Kane et certains membres de l’ONCAV. Les échanges, qui devaient porter sur les propositions de réforme du navétane, ont rapidement dégénéré en attaques verbales. Le syndicat dénonce une attitude « irrespectueuse » et « indigne » de la part du président de l’ONCAV, une association pourtant reconnue d’utilité publique. Le syndicat souligne que de tels comportements vont à l’encontre des valeurs de dialogue et de respect mutuel, essentielles pour aboutir à une réforme consensuelle.





Le syndicat condamne fermement ces violences verbales, qu’il considère comme une atteinte à la dignité de l’Inspecteur Guéladio Ba. Il rappelle que Guéladio Ba était présent à cette rencontre pour défendre des positions fondées sur le bien-être de la jeunesse et l’intérêt supérieur du navétane.





Malgré cet incident, le SIEPJS réaffirme son engagement à participer activement à la réflexion sur la réforme du navétane. Le syndicat, invité par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, reste déterminé à défendre ses positions de principe.

Le SIEPJS appelle à un retour au calme et espère que les prochaines étapes de la concertation se dérouleront dans un climat apaisé.



Cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu autour de la réforme du navétane, un mouvement sportif et culturel ancré dans les traditions sénégalaises. Alors que le Ministère cherche à moderniser et à structurer ce secteur, les divergences entre les acteurs risquent de compliquer les discussions. Reste à savoir si les parties parviendront à surmonter leurs différends pour aboutir à une réforme bénéfique pour tous.