Réforme des bacs techniques : Des équipements pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Ces équipements qui concernent les lycées techniques industriels Maurice de la Fosse de Dakar, André Peytavin de Saint-Louis et le lycée minier de Kédougou vont contribuer au renforcement et à l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage qui rentrent en droite ligne de la réforme des baccalauréats techniques du Sénégal. Cette réforme permettra aux élèves de faire des travaux pratiques et des matières scientifiques qui vont booster leur niveau d’études. La réception du matériel scolaire qui tourne autour des équipements électroniques entre autres, va renforcer le système intégré en fabrication, électrotechnique et en informatique. Les laboratoires seront mieux équipés avec ce projet pour former des produits compétitifs sur le marché de l'emploi...