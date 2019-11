Réforme de l’Administration : Les grands axes de cette priorité majeure de l’État dans le Budget 2020

Longtemps évoquée et récemment annoncée par le président Macky Sall, la réforme de l’administration constitue la dernière grande priorité que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour soutenir les efforts vers l’émergence et le développement. À cet effet, le focus sera mis sur l’amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers ; l’amélioration de la productivité de l’administration publique par la mise en place d’un système de gestion de la performance ; l’adaptation du cadre organisationnel et institutionnel de l’Administration publique aux exigences du monde moderne ; la réduction des délais de traitement des dossiers des usagers (parcours de vie) du service public’’, a indiqué le ministère des Finances et du Budget, à travers un document parcouru par Dakaractu.







‘’Pour la bonne mise en œuvre du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama), le Gouvernement a décidé d’inscrire dans le Budget 2020, un montant de 500 millions de francs’’, a précisé la Direction de la programmation budgétaire dans la loi de finances pour l’année 2020.