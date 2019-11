Réforme : Serigne Mbacké Ndiaye propose la limitation des pouvoirs des maires et Présidents de Conseil Départementaux

L’ancien ministre conseiller sous l’ère libérale, Serigne Mbacké Ndiaye, est d’avis qu’il faut réformer le mode de fonctionnement des collectivités locales et amoindrir les pouvoirs des maires et Présidents de Conseil Départementaux relativement à certains points. C’est le cas du foncier, sujet à beaucoup de tensions dans certaines parties du pays.

Selon le Président de la CLP, il faudrait limiter leurs pouvoirs. « Nous savons tous que le foncier et autres avantages que donnent la posture de Maire sont exploités par certains élus à des fins électoralistes. Et puisque les élections territoriales pointent à l’horizon, c’est l’occasion pour les politiques que nous sommes, que nous nous battions pour servir notre peuple et non nous servir de notre peuple pour satisfaire nos ambitions et intérêts personnels », a-t-il indiqué.

Serigne Mbacké Ndiaye avait déjà fait ces propositions à la veille de l’élection Présidentielle. Pour ce cas, il avait proposé que le Président en exercice n’ait plus la possibilité de prendre certaines décisions comme le décaissement de fonds publics, l’affectation de hauts fonctionnaires civils ou militaires, ou la signature de contrats à incidence financière, la liste n’étant pas exhaustive...