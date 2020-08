Reforestation à Kolda : Écoles, routes principales reboisées.

La lutte contre la déforestation continue à Kolda, notamment des écoles, routes principales et certains axes stratégiques ont été reboisés par le mouvement « Kolda Tawo ». Cet acte répond à l’invitation de l’appel du chef de l’État qui demande en effet aux sénégalais de reboiser pour lutter contre la déforestation. Ce mouvement avec à sa tête Khady Diaw a entrepris une campagne de reboisement pour lutter contre les changements climatiques, ce dimanche 30 août.



À en croire cette dernière, « nous avons initié ces activités de reboisement pour apporter notre partition à la lutte contre la déforestation. Nous entendons par-là répondre à l’appel du chef de l’État en plantant des arbres sur les principaux axes de la ville. Mais également, nous le faisons dans les écoles afin d’inciter les élèves à avoir un comportement responsable face à la nature. Nous pensons que nous devons léguer à nos enfants des bons comportements environnementaux pour leur avenir. »



Le mouvement rappelle que le combat pour la protection de l’environnement a toujours été au cœur de nos préoccupations de développement durable. C’est pourquoi, le mouvement pour mieux lutter contre ce fléau a inclus dans son programme aussi le financement de groupements féminins. Et cette action entre dans le cadre de rendre plus autonome le genre par la recherche de financements, en le dotant d’unité de transformation des produits locaux et l’encadrement des jeunes via la quête de formation et d’emplois.