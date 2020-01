Réfection du stade Demba Diop / Matar Ba passe le relai à Augustin Senghor : « C’est avec beaucoup de confiance que j’ai signé ce protocole d’accord »

Le stade Demba Diop devrait bientôt être rénové. En tous cas, le ministère des sports dirigé par Matar Bâ ainsi que le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor s’y attellent. C’est d’ailleurs ce qui a été à l’origine de la signature d’un protocole d’accord entre ledit ministère et la fédération, ce vendredi 17 janvier.



Un document qui confère les pouvoirs à la FSF. « C’est avec beaucoup de confiance que j’ai signé ce protocole d’accord au nom de l’Etat du Sénégal, sur instruction du président Macky Sall. », a déclaré le ministre des sports après voir paraphé le protocole.



Matar Ba de rappeler les circonstances qui avaient conduit à une première réflexion et des engagements autour de ce projet de réfection. C’était en janvier 2019, lors des CAF Awards qui se tenaient à Diamniadio (Dakar)… « A l’ occasion d’une audience accordée par le chef de l’Etat au président de la fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor. Et, aux présidents de la CAF Ahmad Ahmad et de la FIFA, Infantino, il était question d’accompagner la fédération à investir au niveau du Stade Demba Diop et d’en faire un stade fédéral (…) Tout le monde sait que c’est un stade national, mais la complémentarité existe entre le ministère des sports et les différents démembrements dont la fédération de football. Tout le monde sait effectivement que la fédération est un levier de l’Etat du Sénégal puisqu’étant un délégataire de pouvoir », expliquera le ministre qui passait officiellement le relai aux fédéraux.



Face à Augustin Senghor, le patron du sport Sénégalais parle d’une réfection pour ne pas dire d’une reconstruction totale qui devrait changer définitivement le visage du stade Demba Diop. Il a d’ailleurs annoncé un joyau de dernière génération : « Pour renforcer Demba Diop qui est un stade mythique pour le Sénégal, il s’agira d’aller vers la transformation totale de la structure et d’en faire un stade de dernière génération. »



La balle est à présent dans le camp de Me Augustin Senghor et ses proches collaborateurs à qui ils incombent la mise en œuvre de ce chantier. « Ce qu’il y a lieu de souligner, c’est que la fédération est en mesure de lever des fonds auprès de la FIFA pour investir dans les infrastructures sportives. Et pour cela il fallait ce protocole d’accord donnant les pleins pouvoirs au président de la fédération et à sa structure », s’est réjoui Matar Ba.



Le stade Demba a été fermé à la date du 15 juillet 2017, suite une bousculade générale qui avait occasionné huit morts. C’était lors du match de Coupe de la ligue entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour.