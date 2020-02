Réfection de la morgue de Dangou : « C'est nous les natifs de Rufisque qui devons travailler pour notre chère ville » (Diouma D. Diakhaté)

Ce dimanche 16 février 2020, les notables du quartier Dangou ont réceptionné la morgue entièrement réfectionnée et équipée de matériel, par leur digne fille, l'ambassadrice itinérante, styliste internationale, Mme Diouma D. Diakhaté. Cette cérémonie a été présidée par la bienfaitrice en présence de notabilités coutumières et religieuses de Dangou et environs. Occasion pour elle, de réitérer son attachement à la ville Rufisque. "En tant qu’être humain, il ne faut jamais oublier d’où l’on vient. C’est nous, les natifs de Rufisque, qui devons travailler pour notre chère Rufisque », a-t-elle fait savoir. En plus de la réfection de la morgue, qui a coûté des millions, du matériel composé de climatiseurs et autres différents équipements ont été distribués aux différentes mosquées de Rufisque Nord.