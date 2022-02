Réélection du président Emmanuel Macron : un comité de soutien du Sénégal porté sur les fonts baptismaux.

Un comité de soutien du Sénégal pour la réélection du président Emmanuel Macron a été lancé, ce 31 janvier à Dakar pour défendre le bilan du président français en vue d’un second quinquennat. Initiée et pilotée par la franco-sénégalaise, Fatou Sagna Sow, l’organisation se veut une force de proposition pour débattre des sujets de l’heure pour une meilleure diplomatie française dans le monde et en Afrique en particulier.



« La structure permettra de parler d’une part du bilan du président Macron, du bilan au niveau de l’hexagone, mais également dans la relation avec l’Afrique plus spécifiquement de ses actions vis-à-vis du Sénégal et des français qui résident au Sénégal », a expliqué la présidente du comité de soutien. Selon Fatou Sagna Sow, le lancement de cette organisation vise également à signaler depuis Dakar le souhait des français vivant au Sénégal de lui témoigner leur soutien et leur volonté de l’accompagner pour un nouveau quinquennat.



La consultante qui n’a pas omis d’évoquer les relations entre la France et l’Afrique qui se heurte davantage à des contraintes, plaide pour des efforts dans la communication afin de revaloriser la bi-nationalité. Pour elle, c’est par cette voie que le sentiment anti-français qui se développe en Afrique pourrait être stoppé.